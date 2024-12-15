وزير التربية يؤكد ضرورة توفير التجهيزات لإنجاح برنامج التعليم المهني

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم الأحد، لمدرسة النزهة الثانوية المهنية للبنات، التابعة لمديرية تربية لواء ماركا، ومتابعة سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني(BTEC) فيها.
وجال الوزير في مرافق المدرسة من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مطّلعا على مشاغل التعليم المهني والتقني بالمدرسة، من أقسام الفندقة والضيافة والزراعة، إضافة إلى بيوت بلاستيكية تابعة للقسم الزراعي.
واستمع خلال الزيارة لملاحظات واستفسارات الهيئتين الإدارية والتعليمية والطالبات في المدرسة، مؤكدا سعي الوزارة لتلبية الاحتياجات وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وأعرب عن شكره لإدارة المدرسة والمعلمات على جهودهن في الخدمة التعليمية التي يقدمونها للطالبات.
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