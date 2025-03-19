وزير التربية يبحث العلاقات التعليمية مع السفير العراقي بعمان

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الملحق الثقافي في السفارة العراقية، العلاقات الثنائية في مجالات التعليم العالي والتنسيق المشترك فيما يتعلق بقبول الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية.
وأشار محافظة إلى العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية، مؤكدا أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التعاون والتنسيق بينهما.
وأكد، أن المملكة تستقبل في مدارسها نحو 250 ألف طالب من أكثر من 85 جنسية وتلتزم بتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع الأطفال على أراضيها رغم العبء الكبير على النظام التعليمي والضغوط المستمرة التي تواجهها المملكة وأعباء اللجوء من الأقطار العربية الشقيقة.
من جانبه، أشاد السفير العراقي بالعلاقات التعليمية بين البلدين والإنجازات المهمة التي حققتها المؤسسة التربوية الأردنية وما تحظى به من مكانة متقدمة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا حرص بلاده تعزيز وتطوير هذه العلاقات.
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