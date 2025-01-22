وزير التربية يبحث مع نظيره السنغافوري سبل تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، مع الوزير في مكتب رئيس الوزراء السنغافوري الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم الدكتور محمد مالكي عثمان والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة خاصة التعليمية منها.

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