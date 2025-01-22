 
الأربعاء 2025-01-22 05:56 م
 

وزير التربية يبحث مع نظيره السنغافوري سبل تعزيز التعاون

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
عزمي محافظة
الأربعاء، 22-01-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، مع الوزير في مكتب رئيس الوزراء السنغافوري الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم الدكتور محمد مالكي عثمان والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة خاصة التعليمية منها.

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وأكد محافظة خلال اللقاء عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، مستعرضا الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما خطة تطوير التعليم المهني.

 
gnews

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