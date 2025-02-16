وزير التربية يتفقد مدارس في الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الشونة الجنوبية.

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وشملت الجولة مدارس (النهضة الثانوية الشامل المختلطة، و‏الرامة الثانوية المختلطة الشاملة، والرامة الثانوية الشاملة للبنين، و‏الروضة الثانوية الشاملة للبنات، و‏الروضة الثانوية الشاملة للبنين، و‏الكفرين الثانوية الشاملة للبنات، و‏الكفرين الثانوية الشاملة للبنين، والجوفة الثانوية الشاملة للبنين، و‏الجوفة الثانوية الشاملة للبنات، والشونة الجنوبية الثانوية الشاملة للبنات، والشونة الجنوبية الثانوية للبنين، و‏الشونة الجديدة الثانوية الشاملة للبنين، و‏خديجة بنت خويلد الثانوية للبنات، و‏ماجد العدوان الثانوية الشاملة للبنين).



وجال الوزير في مرافق المدارس التي زارها من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مستمعا إلى ملاحظات واستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة.



وأكد خلال الجولة التي رافقه خلالها مديرا إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد محمد المناصير، سعي الوزارة لتلبية احتياجاتها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، ومعربًا عن شكره للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم لخدمة الطلبة.



كما أكد حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي، مشيرا إلى ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، وتمتين علاقة المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.



وأشار إلى أهمية العمل بخطة التدخلات العلاجية وصولا إلى تحقيق أهدافها، ومبادرة (لمدرستي أنتمي)، لما توفره هذه المبادرة من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.



وأكد أهمية توعية الطلبة بشكل مبكر فيما يتعلق باختيار الحقول الدراسية، وتنفيذ خطة الوزارة فيما يتعلق بالتعليم الدامج في مدارسها.



وشارك الوزير طلبة مدرسة النهضة الثانوية الشاملة للبنين بفعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم.

وأوعز بتجهيز مختبر حاسوب كامل لمدرسة الرامة الثانوية المختلطة الشاملة 15-20 حاسوبا، وإنشاء ملعب خماسي.