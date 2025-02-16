وزير التربية يتفقد مدارس في الشونة الجنوبية

وشملت الجولة مدارس (النهضة الثانوية الشامل المختلطة، والرامة الثانوية المختلطة الشاملة، والرامة الثانوية الشاملة للبنين، والروضة الثانوية الشاملة للبنات، والروضة الثانوية الشاملة للبنين، والكفرين الثانوية الشاملة للبنات، والكفرين الثانوية الشاملة للبنين، والجوفة الثانوية الشاملة للبنين، والجوفة الثانوية الشاملة للبنات، والشونة الجنوبية الثانوية الشاملة للبنات، والشونة الجنوبية الثانوية للبنين، والشونة الجديدة الثانوية الشاملة للبنين، وخديجة بنت خويلد الثانوية للبنات، وماجد العدوان الثانوية الشاملة للبنين).
وجال الوزير في مرافق المدارس التي زارها من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مستمعا إلى ملاحظات واستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة.
وأكد خلال الجولة التي رافقه خلالها مديرا إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد محمد المناصير، سعي الوزارة لتلبية احتياجاتها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، ومعربًا عن شكره للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم لخدمة الطلبة.
كما أكد حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي، مشيرا إلى ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، وتمتين علاقة المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.
وأشار إلى أهمية العمل بخطة التدخلات العلاجية وصولا إلى تحقيق أهدافها، ومبادرة (لمدرستي أنتمي)، لما توفره هذه المبادرة من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.
وأكد أهمية توعية الطلبة بشكل مبكر فيما يتعلق باختيار الحقول الدراسية، وتنفيذ خطة الوزارة فيما يتعلق بالتعليم الدامج في مدارسها.
وشارك الوزير طلبة مدرسة النهضة الثانوية الشاملة للبنين بفعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم.
وأوعز بتجهيز مختبر حاسوب كامل لمدرسة الرامة الثانوية المختلطة الشاملة 15-20 حاسوبا، وإنشاء ملعب خماسي.
وتفقد خلال زيارته مدرسة الشونة الجنوبية الثانوية الشاملة للبنات اليوم الطبي المجاني الذي أقامته المدرسة خدمة لأبناء المجتمع المحلي، وكذلك تفقد مبنى التعليم المهني في المدرسة، مثنيا على الجهود التي تبذل لخدمة أبناء المنطقة، وأوعز كذلك بإنشاء ملعب لمدرسة الكفرين الثانوية الشاملة للبنين.
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