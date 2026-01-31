السبت 2026-01-31 10:35 م

وزير التربية يرعى احتفال أندية المعلمين بعيد ميلاد الملك

ت
جانب من الاحتفال
 
السبت، 31-01-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري- رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، الاحتفال المركزي الذي أقامته أندية المعلمين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني. 

اضافة اعلان


وحضر الاحتفال، الذي استضاف فعالياته نادي معلمي الكرك، محافظ الكرك قبلان الشريف، والأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وللشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إلى جانب عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والمجتمع المحلي.


وقال مدير مديرية أندية المعلمين إبراهيم العساف، في كلمته بالحفل، إن هذه المناسبة العزيزة تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين، مستذكرا الإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن في مختلف المجالات خلال عهد جلالة الملك، ولا سيما التعليمية منها.


من جانبه، بين مدير نادي معلمي الكرك أمجد المعايطة أن الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك الرابع والستين يجسد مشاعر الولاء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدا رفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك بهذه المناسبة.


وتضمنت فعاليات الحفل فقرات فنية قدمتها طالبات مدرسة نور الحسين للبنات في الكرك، وفرقتا الكرك ومعان الشعبية، إضافة إلى فقرة شعرية قدمها عيد المساعيد ومهند العظامات، كما عرض فيديو عن نادي معلمي الكرك، حازت جميعها على إعجاب الحضور وتفاعلهم الكبير.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأردن يدين الهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في باكستان

ب

أخبار محلية الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة

ا

أخبار محلية ورشة عمل توعوية حول الأمان الرياضي

ا

أخبار محلية الكوفحي رئيسا لجمعية الرواد للفنون التشكيلية

f

شؤون برلمانية القاضي يرعى احتفال دائرة الشؤون الفلسطينية والمخيمات بعيد ميلاد الملك

ت

أخبار محلية الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ت

أخبار محلية وزير التربية يرعى احتفال أندية المعلمين بعيد ميلاد الملك

و

أخبار محلية اختتام فعاليات البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026



 






الأكثر مشاهدة