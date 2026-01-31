وزير التربية يرعى احتفال أندية المعلمين بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، الاحتفال المركزي الذي أقامته أندية المعلمين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان



وحضر الاحتفال، الذي استضاف فعالياته نادي معلمي الكرك، محافظ الكرك قبلان الشريف، والأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وللشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إلى جانب عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والمجتمع المحلي.



وقال مدير مديرية أندية المعلمين إبراهيم العساف، في كلمته بالحفل، إن هذه المناسبة العزيزة تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين، مستذكرا الإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن في مختلف المجالات خلال عهد جلالة الملك، ولا سيما التعليمية منها.



من جانبه، بين مدير نادي معلمي الكرك أمجد المعايطة أن الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك الرابع والستين يجسد مشاعر الولاء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدا رفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك بهذه المناسبة.