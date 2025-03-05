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وزير التربية يزور الطالب الذي تعرض للحرق في مدرسة بالرصيفة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 05-03-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري- اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة صباح اليوم الأربعاء، على الحالة الصحية للطالب محمد الحميدي، الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير، إثر الحادث الدي تعرض له في مدرسة خالد بن الوليد التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة.

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وأكد الدكتور محافظة خلال لقائه مع والدة الطالب، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، وتوفير البيئة المدرسية الأمنة في مدارسها كافة.


واطلع خلال اتصال هاتفي مع مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، على مجريات التحقيق المتعلقة بهذا الشأن.


وكان الدكتور محافظة قد أوعز بتشكيل لجنة تحقيق وتحقّق مع كافة العاملين في المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

 
 
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