وزير التربية يزور الطالب الذي تعرض للحرق في مدرسة بالرصيفة

وأكد الدكتور محافظة خلال لقائه مع والدة الطالب، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، وتوفير البيئة المدرسية الأمنة في مدارسها كافة.
واطلع خلال اتصال هاتفي مع مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، على مجريات التحقيق المتعلقة بهذا الشأن.
وكان الدكتور محافظة قد أوعز بتشكيل لجنة تحقيق وتحقّق مع كافة العاملين في المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
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