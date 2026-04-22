وزير التربية يعرض ملامح خطة استراتيجية لتطوير قطاع التعليم

الوكيل الإخباري- عرض وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ملامح خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعليم، ترتكز على تأهيل الكوادر التعليمية، وتطوير المناهج ووضع خطط وتطوير التعليم الأكاديمي والمهني، والتحول الرقمي، وتحسين البيئة المدرسية، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد محافظة، خلال مداخله له في جلسة مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، أن محور تطوير المعلم يشكل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى تأهيل نحو 75 ألف معلم من خلال برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، بما يمثل أكثر من 80 بالمئة من الكادر التدريسي.