وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمديرية تربية لواء البترا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمديرية التربية والتعليم للواء البتراء.



وأزاح الدكتور محافظة الستار عن جدارية افتتاح المبنى بحضور محافظ معان خالد الحجاج، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي والسياحي المهندس عدنان السواعير، ومدير التربية والتعليم للواء البتراء الدكتورة تهاني السلامين، وعدد كبير من شيوخ وأبناء المنطقة.

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