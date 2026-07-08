وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمديرية تربية لواء البترا

وأزاح الدكتور محافظة الستار عن جدارية افتتاح المبنى بحضور محافظ معان خالد الحجاج، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي والسياحي المهندس عدنان السواعير، ومدير التربية والتعليم للواء البتراء الدكتورة تهاني السلامين، وعدد كبير من شيوخ وأبناء المنطقة.
وأكد سعي الوزارة لتجويد العملية التعليمية في المنطقة واستحداث العديد من المدارس، والتوسع في بناء المدرسة المهنية خدمة لأبناء مدينة البترا.
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