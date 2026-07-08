الأربعاء 2026-07-08 12:18 م

وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمديرية تربية لواء البترا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 08-07-2026 12:01 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمديرية التربية والتعليم للواء البتراء.

وأزاح الدكتور محافظة الستار عن جدارية افتتاح المبنى بحضور محافظ معان خالد الحجاج، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي والسياحي المهندس عدنان السواعير، ومدير التربية والتعليم للواء البتراء الدكتورة تهاني السلامين، وعدد كبير من شيوخ وأبناء المنطقة.

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وبين محافظة خلال لقائه أبناء المجتمع المحلي في قاعة المديرية، أن افتتاح هذا المبنى يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية لتقديم خدماتها لأبناء المنطقة بكل سهولة ويسر، وتخفيف الاكتظاظ في مرافقها، حيث اشتمل المبنى على مرافق متميزة وأماكن اصطفاف لسيارات العاملين والمراجعين، وسيتم تزويدها بمظلات خلايا شمسية قريبا.

وأكد سعي الوزارة لتجويد العملية التعليمية في المنطقة واستحداث العديد من المدارس، والتوسع في بناء المدرسة المهنية خدمة لأبناء مدينة البترا. 

 
 


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