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وزير التربية يكرم الطلبة المتميزين في جوائز الملكة رانيا لعام 2025

جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
الخميس، 10-04-2025 10:26 م
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، كرَّم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، الفائزين بجوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية للعام 2025، خلال الحفل الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني في الأردن.اضافة اعلان


وشهد الحفل، الذي أقيم بنسخته التاسعة عشرة في عمان، تكريم 102 طالب وطالبة من المتفوقين الأردنيين في امتحانات الشهادة البريطانية الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE/International GCSE)، والمستوى المتقدم التكميلي (AS-Level)، والمستوى المتقدم (A-Level)، إضافة إلى شهادات GCE و GCSE، المعتمدة من هيئات امتحانية بريطانية رفيعة، هي: كامبردج الدولية، وبيرسون إدكسل، وأكسفورد AQA.

ولم تقتصر مظاهر التكريم على الطلبة فقط في الاحتفالية، التي حضرها السفير البريطاني في عمان، فيليب هول، بل شملت أيضًا تكريم تسعة من المعلمين والمعلمات الذين تميزوا بدورهم التربوي، إلى جانب تقدير خاص لأولياء الأمور الذين واكبوا أبناءهم خلال مسيرتهم الأكاديمية، وكانوا خير سند وعونا لهم.

وقالت المديرة الإقليمية للامتحانات في المجلس الثقافي البريطاني، المسؤولة عن الأردن وفلسطين والعراق وليبيا، أميرة مناع، إن الجوائز تجسد روح التفاني والإصرار لدى الطلبة والمعلمين وأسرهم، مشيرة إلى التزام المجلس بدعم تطوير التعليم في الأردن، وتعزيز جسور التفاهم والتعاون التربوي بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت مناع، أن الحفل يشكّل فرصة للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية لطلبة المنهج البريطاني في الأردن، وتسليط الضوء على الدور الجوهري للتعليم في بناء مستقبل مشرق.

من جهته، ثمن السفير البريطاني هول، اهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله، بتحسين وتجويد نوعية التعليم، وجهود وزارة التربية في دعم وتطوير العملية التعليمية في الأردن، مهنئًا الطلبة على تميزهم ودعم أهلهم وذويهم، جنباً إلى جنب مع المعلمين والمعلمات.

وشهد الحفل، حضور أكثر من 400 من ذوي الطلبة، إضافة إلى 80 ممثلًا عن المدارس الشريكة، وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن ممثلين عن الهيئات التعليمية البريطانية الشريكة.

يُذكر، أن جوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية، أُطلقت عام 2003، ترجمةً لاهتمام جلالتها بدعم التميز التربوي وتعزيز جودة التعليم في الأردن.
 
gnews

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