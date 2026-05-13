الأربعاء 2026-05-13 07:36 م

وزير التربية يكرّم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026

مندوبا عن الملكة رانيا.. وزير التربية يكرّم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026
وزير التربية يكرّم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026
 
الأربعاء، 13-05-2026 07:18 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، كرم وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، الأربعاء في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026، في عام استثنائي يحتفي بمرور عشرين عاما على انطلاق مسيرة تقدير التميز التربوي في الأردن بإرادة ملكية سامية في عام 2005 دعما للمعلم، وتقديرا لدوره المحوري في بناء الأجيال.

اضافة اعلان


وشمل الحفل تكريم الفائزين ضمن أربع جوائز رئيسية، هي: جائزة المعلم المتميز في دورتها العشرين، وجائزة المدير المتميز في دورتها التاسعة، وجائزة مديريات التربية والتعليم الداعمة للتميز في دورتها السادسة، إضافة إلى جائزة رياض الأطفال في دورتها الثانية.


وخلال الحفل، أكد محافظة، أن جمعية الجائزة شكلت نموذجا متكاملا لفلسفة نهوض تربوي، وأن الوزارة استثمرت تقارير الجمعية، وقواعد بياناتها، في تطوير قرارات وبرامج تدريبية متخصصة وفق حاجات الميدان الحقيقية.

 

 وأشار إلى أن الوزارة عملت على استثمار مخرجات الجائزة في الممارسات التعليمية داخل المدارس؛ بما يعزز ثقافة التميز، ويوسع دائرة الاستفادة من التجارب الناجحة، إلى جانب تمكين المتميزين، للإسهام في تطوير البيئة الصفية، وتحسين جودة التعليم، وتجربة الطلبة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن السَّاكت

أخبار محلية وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن السَّاكت

مندوبا عن الملكة رانيا.. وزير التربية يكرّم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026

أخبار محلية وزير التربية يكرّم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026

"صحة غزة": 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

فلسطين منسّق "مجلس السلام": وقف النار في غزة "قائم" لكنه "أبعد من أن يكون مثاليا"

ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور

أخبار محلية ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور

ورشة في إربد لتدريب محلات الصاغة والمجوهرات على منصة تكامل

أخبار محلية ورشة في إربد لتدريب محلات الصاغة والمجوهرات على منصة تكامل

صندوق المرأة للتمويل الأصغر

أخبار محلية تمويلات شركة صندوق المرأة تقفز إلى مليار دينار خلال 30 عاما

ل

عربي ودولي لبنان يقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد إيران

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

أخبار محلية وزير العمل: معهد تدريب مهني في لواء ذيبان أيلول المقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 