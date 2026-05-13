وزير التربية يكرّم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، كرم وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، الأربعاء في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026، في عام استثنائي يحتفي بمرور عشرين عاما على انطلاق مسيرة تقدير التميز التربوي في الأردن بإرادة ملكية سامية في عام 2005 دعما للمعلم، وتقديرا لدوره المحوري في بناء الأجيال.

وشمل الحفل تكريم الفائزين ضمن أربع جوائز رئيسية، هي: جائزة المعلم المتميز في دورتها العشرين، وجائزة المدير المتميز في دورتها التاسعة، وجائزة مديريات التربية والتعليم الداعمة للتميز في دورتها السادسة، إضافة إلى جائزة رياض الأطفال في دورتها الثانية.



وخلال الحفل، أكد محافظة، أن جمعية الجائزة شكلت نموذجا متكاملا لفلسفة نهوض تربوي، وأن الوزارة استثمرت تقارير الجمعية، وقواعد بياناتها، في تطوير قرارات وبرامج تدريبية متخصصة وفق حاجات الميدان الحقيقية.