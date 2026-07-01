الأربعاء 2026-07-01 05:57 م

وزير التربية يكرم المدارس الفائزة بمبادرة "لمدرستي أنتمي"

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أرشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 05:07 م

الوكيل الإخباري- رعى وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، الحفل التكريمي للمدارس الفائزة بمسابقة مبادرة "لمدرستي أنتمي".

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وفي كلمة المدارس الفائزة، أكدت مديرة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية، أماني البشايرة، على الأثر الإيجابي للمبادرة في تعزيز سلوكيات الطلبة نحو نظافة مدارسهم وبيئتهم التعليمية، مشيدة بالشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي لترجمة الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس.


من جانبه، استعرض المعلم بسام سعود، ممثلاً عن لجان التقييم، آلية العمل التي استندت إلى معايير واضحة وزيارات ميدانية لضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المدارس المشاركة.
وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيديو حول أنشطة المبادرة في المدارس.


وحضر حفل التكريم مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج، ومدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة عبد الحكيم الشوابكة، ومدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات المهندس منيب طاشمان، وأعضاء اللجنة الفنية العليا من مديري الإدارات.


وفي ختام الحفل، كرّم الدكتور محافظة المدارس الفائزة تقديرًا لجهودها، وجاءت النتائج كالتالي: في إقليم الوسط فازت مدارس: أبو عبيدة الثانوية المختلطة بدير علا، والأمل للتحديات السمعية الثانوية بناعور، وهند بنت أبي أمية الأساسية بالرصيفة، وذو النورين الأساسية للبنين بالزرقاء الثانية، والفيصلية الأساسية المختلطة بالموقر.


وفازت في إقليم الشمال مدارس: المرجم الثانوية الشاملة للبنين بعجلون، وفاطمة الزهراء الثانوية المختلطة بلواءي الطيبة والوسطية، ومحي الدين بن العربي الأساسية للبنين بالرمثا، ونهاوند الأساسية المختلطة بقصبة إربد.


وفي إقليم الجنوب فازت مدارس: ارويم الثانوية المختلطة بقصبة الطفيلة، والملك عبدالله الثاني للتميز بالطفيلة، وعائشة أم المؤمنين الأساسية للبنات بالبترا، وأسامة بن زيد الأساسية للبنين بمعان، والراجف الثانوية المختلطة بالبترا.

 
 


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