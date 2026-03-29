وزير التربية يكشف مبررات استحداث وزارة جديدة

الوكيل الإخباري- كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أن تعديل قانون التربية جاء لمواكبة خطة تطوير القطاع العام التي أوصت باستحداث وزارة جديدة تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية وذلك لتخلف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال محافظة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن القانون الحالي لا يوجد به أي خلل أو مشاكل وتمت بوجوده إنجازات تربوية كبيرة للوزارة.



وأضاف أنه جرى مناقشة القانون الجديد على مدار عامين وذلك للوصول للهيكلة المطلوبة للوزارة وانعكست كل المقترحات والتعديلات على القانون.