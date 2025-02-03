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وزير التربية يلتقي السفير الأسترالي في عمان

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
عزمي محافظة
الإثنين، 03-02-2025 08:17 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم الاثنين، مع السفير الأسترالي في عمان برنارد لينش، علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وخاصة التعليمية منها.

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وأشار محافظة إلى العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية، مشيدًا بعمق العلاقة التشاركية التي تربط البلدين الصديقين، آملاً استمرار التعاون والتنسيق بينهما.


ولفت إلى العلاقات في مجالات التعليم العالي، حيث يدرس العديد من الطلبة الأستراليين في الجامعات الأردنية، فيما يدرس العديد من الطلبة الأردنيين في الجامعات الأسترالية خاصة التخصصات الطبية والصحية.

 
gnews

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