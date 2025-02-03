وزير التربية يلتقي السفير الأسترالي في عمان

الوكيل الإخباري- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم الاثنين، مع السفير الأسترالي في عمان برنارد لينش، علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وخاصة التعليمية منها.

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وأشار محافظة إلى العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية، مشيدًا بعمق العلاقة التشاركية التي تربط البلدين الصديقين، آملاً استمرار التعاون والتنسيق بينهما.