وزير التربية يودّع بعثة حج المعلمين إلى الديار المقدسة

ودعا الدكتور محافظة المشاركين في بعثة الحج إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء، والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، متمنيًا لهم السلامة.
بدورهم، عبّر أعضاء البعثة عن سعادتهم بأن منّ الله عليهم بالتوجه إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، معربين عن شكرهم للوزارة التي أتاحت هذه الفرصة لهم.
يُشار إلى أن المشاركين في بعثة الحج، البالغ عددهم 60، جرى انتخابهم بالقرعة المباشرة لأداء مناسك الحج من مختلف مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة.
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