وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي وزير التعليم العالي السنغالي

الوكيل الإخباري-   التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، في مكتبه في حرم الوزارة، اليوم الاثنين، معالي وزير التعليم العالي والبحث والابتكار في جمهورية السنغال الدكتور داوودا انغوم، وذلك بحضور كل من: معالي الأستاذ الدكتور خالد طوقان، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وسعادة سفير جمهورية السنغال في مصر الدكتور كيموكو دياكيت، إضافةً إلى سعادة السيدة سمر دروزة، القنصل الفخري لجمهورية السنغال في عمّان، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين الصديقين.اضافة اعلان


كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الطلبة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية.

كما تم بحث آلية اعتماد وتوقيع برنامج تنفيذي (مذكرة تفاهم) بين الطرفين في مجال التعليم العالي، وقد أكد الوزير محافظة خلال اللقاء حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استقطاب مزيد من الطلبة السنغاليين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك (95) طالبًا وطالبة من جمهورية السنغال يدرسون حاليًا في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث أشار الوزير محافظة إلى أن طلبة الشعوب الإسلامية الذين يدرسون في تخصصات الشريعة واللغة العربية يُعاملون في الجامعات الرسمية معاملة الطلبة الأردنيين من حيث دفع الرسوم الجامعية.

وقد حضر اللقاء السيد مهند الخطيب، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزارة.
 
 


