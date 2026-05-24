الأحد 2026-05-24 01:24 م

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأسرة الوزارة يهنئون بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين

الأحد، 24-05-2026 12:02 م
الوكيل الإخباري-  يتشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة بالوكالة السيد شادي مساعدة، وأعضاء مجلس التعليم العالي، وأسرة الوزارة أن يتقدموا بأجمل وأرق التهاني لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثمانين، هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع رافعين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة القيادة الهاشمية الحكيمة.اضافة اعلان


كما يؤكدون بأن عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية هو مناسبة تعيش في الوجدان والضمير وأن مسيرة التنمية والبناء والعمل المتواصل تزين مسيرة هذا الوطن، لترتقي به في كل المجالات.

فكل عام والوطن وقائده وشعبه بألف خير
 
 


