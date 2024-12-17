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وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي سفيرة جمهورية راوندا في عمان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الثلاثاء، 17-12-2024 02:20 م
الوكيل الإخباري-   التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة يوم أمس الاثنين في مكتبه في حرم الوزارة سفيرة جمهورية رواندا في عمان سعادة السيدة أوروجيني باكوراموتسا.اضافة اعلان


وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محافظة بسعادة السفيرة، حيث أكد الطرفان خلال اللقاء على العلاقة التي تربط بين البلدين ورغبتهما بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة التعليم في جمهورية راوندا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون في مجال التعليم العالي، يقدم من خلاله كل طرف للطرف الآخر فرصة تطوير قطاعه الفرعي للتعليم العالي من خلال التعلم من أفضل الممارسات المتاحة في البلد الشريك.
 
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