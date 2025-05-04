وزير التعليم العالي يتفقد أحد المواقع المقترحة لإنشاء الكلية التقنية بمادبا

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ المكرمة الملكية السامية بإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية بناء على مقترح قدمه نواب محافظة مادبا خلال زيارتهم السابقة لرئيس الجامعة في إطار الشراكة والتنسيق مع ممثلي المجتمع المحلي لتعزيز التعليم التقني وخدمة أبناء المحافظة.
وأكد الدكتور محافظة خلال الجولة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار نهج الحكومة في تعزيز التواصل الميداني الفاعل مع مختلف مناطق المملكة والاستماع مباشرة إلى احتياجات الأهالي والمجتمعات المحلية.
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