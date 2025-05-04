وزير التعليم العالي يتفقد أحد المواقع المقترحة لإنشاء الكلية التقنية بمادبا

الوكيل الإخباري- نفذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، يرافقه رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، زيارة ميدانية أمس السبت، إلى قضاء مليح في محافظة مادبا، لمعاينة أحد المواقع المقترحة لإنشاء الكلية التقنية الجديدة.

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وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ المكرمة الملكية السامية بإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية بناء على مقترح قدمه نواب محافظة مادبا خلال زيارتهم السابقة لرئيس الجامعة في إطار الشراكة والتنسيق مع ممثلي المجتمع المحلي لتعزيز التعليم التقني وخدمة أبناء المحافظة.