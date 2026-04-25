وزير التعليم العالي يعمم على الجامعات بضرورة التعاون مع طلبة "خدمة العلم"

الوكيل الإخباري- عمم وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، على جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الرسمية والخاصة بضرورة التعاون مع الطلبة الذين تمت دعوتهم لتأدية خدمة العلم/الدفعة الثانية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم، بعد التأكد من دعوتهم من خلال الرسالة النصية التي أرسلت لهم على هواتفهم الخلوية.

وطالب محافظة بالعمل على إنهاء جميع الامتحانات النهائية للفصل الثاني 2025-2026 لهؤلاء الطلبة في موعد أقصاه 18 حزيران 2026، وفي حال تعذر ذلك اعتبار هذه الامتحانات غير مكتمل وفقاً للتعليمات النافذة في الجامعة أو الكلية.