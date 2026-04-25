السبت 2026-04-25 11:02 م

وزير التعليم العالي يعمم على الجامعات بضرورة التعاون مع طلبة "خدمة العلم"

الدكتور عزمي محافظة
الوكيل الإخباري-   عمم وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، على جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الرسمية والخاصة بضرورة التعاون مع الطلبة الذين تمت دعوتهم لتأدية خدمة العلم/الدفعة الثانية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم، بعد التأكد من دعوتهم من خلال الرسالة النصية التي أرسلت لهم على هواتفهم الخلوية.

وطالب محافظة بالعمل على إنهاء جميع الامتحانات النهائية للفصل الثاني 2025-2026 لهؤلاء الطلبة في موعد أقصاه 18 حزيران 2026، وفي حال تعذر ذلك اعتبار هذه الامتحانات غير مكتمل وفقاً للتعليمات النافذة في الجامعة أو الكلية.


وبحسب التعميم فإنه نظرا لقيام دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بإجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية خلال الفترة من 3 إلى 21 أيار 2026، وأن إجراءات التجنيد ستنفذ خلال الفترة من 1 إلى 18 حزيران 2026، فقد طالب الوزير بضرورة اعتبار تغيب الطالب الذي تمت دعوته لتأدية خدمة العلم ضمن الدفعة الثانية عن المحاضرات، أو الامتحانات في التواريخ المشار إليها أعلاه غيابا بعذر واستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً للتعليمات النافذة في الجامعات والكليات.

 
 


