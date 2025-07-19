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وزير الثقافة: أكثر من 450 فعالية ستُقام في مهرجان جرش في دورته الـ39

جرش
جرش
 
السبت، 19-07-2025 09:12 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، السبت، إن أكثر من 450 فعالية ستُقام في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، بمشاركة أكثر من 34 دولة.

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وأضاف الرواشدة أن نحو 8 دول ستشارك في جناح السفارات، الذي خُصص ضمن فعاليات مهرجان جرش لعرض الحرف اليدوية والمأكولات الشعبية لتلك الدول.


وبيّن الرواشدة أن ما يميز مهرجان جرش لهذا العام هو عدد الفعاليات الثقافية، ومشاركة عدد كبير من الفنانين الأردنيين، إلى جانب انتشار فعاليات المهرجان خارج محافظة جرش، حيث ستُقام فعاليات في 6 محافظات.

 
 
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