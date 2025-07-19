وزير الثقافة: أكثر من 450 فعالية ستُقام في مهرجان جرش في دورته الـ39

الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، السبت، إن أكثر من 450 فعالية ستُقام في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، بمشاركة أكثر من 34 دولة.

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وأضاف الرواشدة أن نحو 8 دول ستشارك في جناح السفارات، الذي خُصص ضمن فعاليات مهرجان جرش لعرض الحرف اليدوية والمأكولات الشعبية لتلك الدول.