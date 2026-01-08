وزير الثقافة: إنشاء فرع لمعهد الفنون وحديقة ثقافية في الرمثا

الخميس 2026-01-08 05:08 م

الخميس، 08-01-2026 05:02 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن الوزارة تعمل على إنشاء فرع لمعهد الفنون في الرمثا يتولى تدريب أبناء الرمثا وتزويدهم بالخبرات والكفايات في الفنون التشكيلية والخط العربي والزخرفة والحرف اليدوية، والفنون الشعبية والموسيقى والدراما، بالتعاون مع وزارة الشباب، والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الثقافية على استغلال البيوت التراثية كفضاءات ثقافية إنتاجية تدريبية في الرمثا.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الفن التشكيلي في حديقة الملكة رانيا، اليوم الخميس، بحضور متصرف لواء الرمثا محمود بريزات، ورئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع، ورئيس بلدية سهل حوران وليد القرعان، والمهتمين بالشأن الثقافي من أبناء الرمثا.

وبين الرواشدة أن الوزارة ستقوم بعمل حديقة ثقافية في حديقة الشياح وتزويدها بالأثاث والمقاعد والكتب الخاصة بالأطفال، وآلاف النسخ التي تصدرها الوزارة، للمساهمة في تشجيع القراءة ونشر المعرفة والارتقاء بالوعي عند الأجيال.

وأشار إلى أن الرمثا حاضرة في المشهد الثقافي والرياضي، وهيئاتها الثقافية الفاعلة، وفرقها الفلكلورية، وتراثها الغنائي والموسيقي الشعبي، وزيها المتميز الذي يمثل علامة مهمة من علامات الهوية الوطنية التي نعتز بها، سوف يكون جزءًا من فعاليات مهرجان جرش في مدينة الرمثا.

وأكد أن مدينة الرمثا بتراثها العريق ومبدعيها في مختلف الحقول، وهي الميزة الأساسية لتطوير الصناعات الثقافية التي لم تعد معها الثقافة والفنون مجرد هواية تُشبع الشغف، وإنما هي جزء من محركات الإنتاج، وجزء من روافد الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، وجزء من التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد إن الثقافة فعل متجذر ومسار راسخ، وحصول الرمثا على لقب مدينة الثقافة الأردنية عام 2018 ما هو إلا تتويج لمسيرة طويلة من العمل والوعي والنهضة الفكرية ومستوى تعليمي متقدم، يعكس وعي الإنسان بدوره ومسؤوليته، وتوفير بنية تحتية قادرة على دعم القطاع الثقافي، وأن الحراك الثقافي المتواصل في محافظات الأردن ما هو إلا نتيجة للدعم والرعاية من القيادة الهاشمية الحكيمة.
 
 


