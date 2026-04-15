وزير الثقافة: العلم رمز السيادة وعنوان العزة والشموخ

الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن العلم يمثل رمز السيادة وعنوان العزة والشموخ، والكبرياء والراية العالية التي نلتف حولها باعتزاز، فهي الراية التي تجمع تاريخ الأمة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الأردنية بعنوان "البعد التاريخي/ الذاكرة للأمن الفكري" ضمن برنامج المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تنفذها مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية بحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الدكتور صالح الخلايلة.