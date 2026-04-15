وزير الثقافة: العلم رمز السيادة وعنوان العزة والشموخ

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة
الأربعاء، 15-04-2026 06:01 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن العلم يمثل رمز السيادة وعنوان العزة والشموخ، والكبرياء والراية العالية التي نلتف حولها باعتزاز، فهي الراية التي تجمع تاريخ الأمة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الأردنية بعنوان "البعد التاريخي/ الذاكرة للأمن الفكري" ضمن برنامج المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تنفذها مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية بحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الدكتور صالح الخلايلة.


وأضاف الرواشدة "أن الأردن، الذي يقع في قلب العالم صاحب رسالة إنسانية، مخلصا لقضايا الأمة، وسعى باستمرار لنشر قيم الاعتدال وسط حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، منطلقا من الثوابت الوطنية، وكان الهم الفلسطيني بالنسبة للقيادة والشعب هو هم أردني، وقضية فلسطين هي قضية الشعب الأردني، مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وحمل جلالة الملك عبد الله الثاني شرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي كرسها الهاشميون منذ عشرينيات القرن الماضي".

 
 


العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة

أخبار محلية العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

بنك الأردن يجدد شراكته مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل استمراراً في دعم منظومة النقل العام المنتظم

أخبار الشركات بنك الأردن يجدد شراكته مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل استمراراً في دعم منظومة النقل العام المنتظم

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في محادثات لإنهاء الحرب

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب باعتماد اليونسكو قرارا بالإجماع حول القدس القديمة وأسوارها

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يباشر بلصق وتوزيع العلم الأردني على مركبات المواطنين

عربي ودولي أردوغان لتل أبيب: لا أحد يمكنه أن يهدد تركيا ورئيسها!



 
 






