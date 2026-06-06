وزير الثقافة: فعاليات جديدة في القبو ومضمار الخيل بمهرجان جرش

05:47 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، السبت، عن إقامة فعاليات في منطقة القبو داخل الموقع الأثري، وفي منطقة مضمار الخيل، إلى جانب الفعاليات التي ستقام داخل الموقع الأثري ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون. اضافة اعلان





وقال الرواشدة إنه سيقام في منطقة القبو معرض للفن التشكيلي بمشاركة واسعة من فنانين تشكيليين أردنيين، كما ستشهد منطقة مضمار الخيل عشرات الفعاليات المتنوعة، مبيناً أن مهرجان جرش سيحفل ببرنامج ثقافي وفني واسع.



وأضاف أن دولة قطر الشقيقة ستحل ضيف شرف على مهرجان جرش، موضحاً أن المهرجان سيشهد مشاركة عدد كبير من الدول من خلال فرق فنية متنوعة.



وأشار الرواشدة إلى أن الوزارة خصصت 80 كوخاً هذا العام لسيدات من مختلف محافظات المملكة لعرض المنتجات التراثية والحرف اليدوية، مؤكداً تقديم الدعم لتمكين السيدات وتعزيز استدامة مشاريعهن.



وأوضح أن نحو 11 دولة ستشارك هذا العام من خلال جناح السفارات لعرض عاداتها وتقاليدها ومنتجاتها التراثية، مشيراً إلى أن الفنان الأردني سيكون حاضراً بقوة في المهرجان من خلال نقابة الفنانين الأردنيين.



وبين الرواشدة أن الساحة الرئيسية ستشهد عدداً من الفعاليات النوعية والمهمة، لافتاً إلى مشاركة فنانين جدد وآخرين سبق لهم المشاركة في دورات سابقة من مهرجان جرش، وذلك ضمن فعاليات الدورة التي ستنطلق نهاية الشهر المقبل.



وجاء حديث الرواشدة خلال جولة تفقدية داخل الموقع الأثري، اطلع خلالها على التجهيزات والاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون نهاية الشهر المقبل.





