وزير الثقافة: مجلة العربي الكويتية منارة ثقافية للأجيال

الوكيل الإخباري- أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، أن مجلة العربي الكويتية شكّلت منارة ثقافية للأجيال، وقامت بفعل ثقافي متميز على امتداد مساحة الوطن العربي.

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وأشاد الرواشدة خلال زيارته اليوم الخميس مقر المجلة ولقائه رئيس تحريرها إبراهيم المليفي بمراحل تطور المجلة وعراقتها وحضورها في الذاكرة.