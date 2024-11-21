وزير الثقافة: مجلة العربي الكويتية منارة ثقافية للأجيال

وأشاد الرواشدة خلال زيارته اليوم الخميس مقر المجلة ولقائه رئيس تحريرها إبراهيم المليفي بمراحل تطور المجلة وعراقتها وحضورها في الذاكرة.
وتحدث المليفي عن تطور مجلة العربي ودورها الثقافي وأهميتها بوصفها منارة ثقافية عربية مستمرة منذ تأسيسها عام 1958، مشيرا إلى أنها نجحت في الحفاظ على مكانتها كإحدى أبرز المطبوعات الثقافية في العالم العربي، من خلال تطورها المستمر لمواكبة تغيرات الزمن واهتمامات القارئ العربي.
-
أخبار متعلقة
-
100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن إلى غزة
-
النوايسة يلتقي أعضاء قطاع الإعلام الشبابي في المعهد السياسي
-
مديرية الأمن العام تنفذ تمريناً تعبوياً شاملاً لمواجهة الطوارئ - صور
-
السفارة الكندية: شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي
-
شركة مملوكة للحكومة قريباً لغاية إنشاء المدينة الجديدة في العاصمة عمان
-
محمد الوكيل ونداؤه صباح اليوم لوقف شلال ضحايا المرور .. وأملنا بحل أمانة عمان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوات الدعم الجوي الياباني
-
الاردن يدين مجزرة بيت لاهيا بأشد العبارات