 
الخميس 2024-11-21 03:12 م
 

وزير الثقافة: مجلة العربي الكويتية منارة ثقافية للأجيال

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
الخميس، 21-11-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، أن مجلة العربي الكويتية شكّلت منارة ثقافية للأجيال، وقامت بفعل ثقافي متميز على امتداد مساحة الوطن العربي.

اضافة اعلان


وأشاد الرواشدة خلال زيارته اليوم الخميس مقر المجلة ولقائه رئيس تحريرها إبراهيم المليفي بمراحل تطور المجلة وعراقتها وحضورها في الذاكرة.


وتحدث المليفي عن تطور مجلة العربي ودورها الثقافي وأهميتها بوصفها منارة ثقافية عربية مستمرة منذ تأسيسها عام 1958، مشيرا إلى أنها نجحت في الحفاظ على مكانتها كإحدى أبرز المطبوعات الثقافية في العالم العربي، من خلال تطورها المستمر لمواكبة تغيرات الزمن واهتمامات القارئ العربي.

 
gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية 100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن إلى غزة

دمار كبير في غزة بعد غارة إسرائيلية

فلسطين 4 شهداء باستهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس

وزارة الثقافة

أخبار محلية وزير الثقافة: مجلة العربي الكويتية منارة ثقافية للأجيال

ا

أخبار محلية النوايسة يلتقي أعضاء قطاع الإعلام الشبابي في المعهد السياسي

جانب من مخلفات القصف

عربي ودولي دونيتسك: إصابة 12 شخصا بقصف أوكراني لمدينة غورلوفكا

مديرية الأمن العام تنفذ تمريناً تعبوياً شاملاً لتعزيز الجاهزية والتنسيق في مواجهة الطوارئ

أخبار محلية مديرية الأمن العام تنفذ تمريناً تعبوياً شاملاً لمواجهة الطوارئ - صور

شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي

أخبار محلية السفارة الكندية: شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي

المدينة الجديدة في العاصمة عمان - أرشيفية

أخبار محلية شركة مملوكة للحكومة قريباً لغاية إنشاء المدينة الجديدة في العاصمة عمان



 


الأكثر مشاهدة