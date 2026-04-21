وزير الثقافة: مشروع "توثيق السردية.. الأرض والإنسان" مساهمة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، برنامج "حوارات" المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، عبر ندوة بعنوان: "الأردن الأرض والإنسان - كرك الهية ودورها في بناء السردية الأردنية"، والتي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة مؤتة.
وقال الرواشدة، إن الحديث عن السردية الأردنية، التي أطلقها ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من مدينة الطفيلة الهاشمية، والتي وقف فيها على محطة مفصلية من محطات تاريخنا العريق، كانت انطلاقة لفكرة المشروع واستجابة للحاجة الملحة لتوثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ؛ وهي الأرض المباركة التي شهدت تطور الحضارات الإنسانية الممتدة لحقب وعصور ضاربة في القدم، وصولا إلى الدولة الأردنية المعاصرة، ما يتطلب إعداد محتوى شامل ومتكامل يبرز هذا الغنى الحضاري والإنساني.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على ربط الأحداث التاريخية بالجغرافيا فحسب، بل يتعداه إلى قراءة تحولات الحضارات التي وجدت على هذه الأرض بكافة أبعادها، وما تركته من علامات في كتاب الأردن ووجدان أهله، وما أسسته لحاضر الدولة ومستقبلها.
وأضاف: "لأننا نؤمن في الوزارة بالدور المنوط بنا، وأهمية أن يشكل هذا المشروع خريطة وطنية للأجيال، فقد تم إطلاق هذا البرنامج الثقافي الوطني الحواري التشاركي ليجوب سائر المحافظات، وحينما نتحدث عن الأردن، فإننا نتحدث عن وطن يمثل علامة مهمة لتوسطه جغرافيا في العالم، ولما يشكله من خزانة تاريخية بما يحوزه من آثار وحقب لوجود الإنسان، ويحق لأبنائه أن يفخروا به، وأن يوثقوا كل أصيل فيه، لتتذكر الأجيال أننا كنا الأوفياء لتراب الوطن، نذود عن حماه، مدركين أن الأوطان هي كينونة البشر ووجودهم".
