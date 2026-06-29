وزير الثقافة: مهرجان جرش جزء من تمثلات السردية الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مصطفى الرواشدة، أن المهرجان يشكل عنوانا ثقافيا وطنيا يرتقي بالذائقة الثقافية والفنية والمنتج الإبداعي، ويسهم في التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن جميع برامجه ونشاطاته تمثل جزءا من خطاب الدولة، وجزءا من تمثلات السردية الأردنية، باعتبارها حكاية الأرض والإنسان في امتداداتها الإنسانية.

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وقال الرواشدة، خلال ترؤسه اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة العليا لمهرجان جرش بدورته الـ40، إن المهرجان ليس للغناء والموسيقى فحسب، وإنما مهرجان للثقافة الإنسانية بكل أشكالها التعبيرية، في الشعر والرواية والمسرح والموسيقى والسينما والفلكلور والحرف اليدوية والفن التشكيلي الذي يجسد أحلام الإنسان في مختلف الأزمان والعصور، وانطلاقا من هذه المعادلة جرى اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والإدارية، إضافة إلى استحداث فضاءات ومساحات وبرامج جديدة.



وأضاف أن مهرجان جرش هو مهرجان وطني أردني ببعده العالمي والإنساني، ويشكل جسرا لحوار الثقافات وفنون الشعوب، وما يزال مستمرا منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي في الوقت الذي غابت فيه أهم المهرجانات العربية، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن الأردن يحظى بالاستقرار والأمن والأمان، ويشكل نموذجا استثنائيا في المنطقة التي تعاني من غياب الاستقرار، كما يؤكد أن الأردن يمتلك قاعدة مهمة للثقافة والفنون وسبل إدارتها وتنظيمها، وأنه يحظى بثقة واهتمام العالم.



ونوه وزير الثقافة إلى أهمية ومكانة المهرجان عربيا ودوليا، مشيرا إلى ما لمسه من رغبة لدى العديد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة في المشاركة بفعالياته.



وأكد السعي إلى تطوير برامج المهرجان شكلا ومضمونا، ليكون فضاء للزائر العربي والأجنبي للأردن، ومتنفسا للعائلة الأردنية، ومرفقا حضاريا يوازي مكانة المدينة التاريخية وجمالها، مبينا أهمية الشراكة مع جميع مؤسسات الدولة لنجاح الدورة الحالية من المهرجان.



وأشار إلى فعالية "القبو" التي ستعرض فيها أعمال رواد الفن التشكيلي الأردني، مؤكدا أنه لن يكون هناك تداخل لفعاليات أخرى مع فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان.



من جهته، قدم المدير التنفيذي للمهرجان يزن الخضير، بحضور أعضاء اللجنة العليا، عرضا حول الاستعدادات والتحضيرات لدورة المهرجان وبرامج فعالياته ومواقعها وأهدافها.



وبين أن الدورة الحالية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز المكانة الدولية للمهرجان، موضحا أن المهرجان سيتضمن 213 فعالية منها 157 فعالية أردنية، و35 عربية، و21 دولية.



وأوضح أن الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية وكورالات الجامعة الأردنية والملتقيات والندوات تبلغ 78 فعالية، فيما تبلغ العروض الموسيقية والغنائية 59 فعالية، وأنشطة التبادل الثقافي 20، والعروض الفلكلورية والتراثية 19، وفعاليات أجنحة السفارات 11، وفعاليات الأسرة والأطفال 19، والعروض المسرحية والاستعراضية الراقصة 4، والفنون التشكيلية والمعارض الفنية 3 فعاليات.



وبين أن توزيع برنامج الفعاليات حسب المواقع سيكون في مدينة جرش الأثرية، حيث ستقام على المسرح الجنوبي 11 فعالية، وعلى المسرح الشمالي 12 فعالية، وفي الهيبودروم 34 فعالية، وعلى مسرح أرتيمس 30 فعالية، فيما يحتضن جناح السفارات 11 فعالية، ومنطقة الأسرة والأطفال 16 فعالية، والساحة البيضاوية (الرئيسة) 3 فعاليات غير فنية.



وبخصوص فعاليات عمان، أشار إلى أن دائرة المكتبة الوطنية ستستضيف 32 فعالية، والمركز الثقافي الملكي 19، والمدرج الروماني 12، والأوديون في وسط البلد 11 فعالية، فيما ستقام فعالتان في الجامعة الأردنية، إلى جانب 20 فعالية في مواقع ثقافية بالمحافظات.



وأشار إلى أن من أبرز الفنانين المشاركين على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية ماجدة الرومي، وتامر حسني، وجورج وسوف، وعبادي الجوهر، وأحمد سعد، والشامي، وإليسا، وعبير نعمة، ومروان خوري، فيما تشارك فرق "كراكلا" و"الأكاديمية الشركسية" ومسرحية "أم كلثوم" من إنتاج مجموعة العدل.



أما على المسرح الشمالي، فتشارك أوركسترا هيثم سكرية، وطلال أبو الراغب، وفرقة "أوكتاف"، و"أتوستراد"، و"جوقة موزاييكا"، و"الفرعي والمربع" من الأردن، إلى جانب الفنان إبراهيم معلوف من لبنان، والفنانة درصاف الحمداني من تونس، و"بودشارت" من المغرب، وفرقة "فينيكس" من الولايات المتحدة الأميركية.



وأكد الخضير حرص إدارة المهرجان على تكامل الفعاليات وعدم طغيان فعالية على أخرى، مشيرا إلى التعاون مع مؤسسة ولي العهد من خلال مبادرة "نحن"، وكذلك هيئة شباب كلنا الأردن التي ستعمل تحت مظلة مؤسسة ولي العهد خلال فترة انعقاد المهرجان.