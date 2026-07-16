وزير الثقافة والسفير الأميركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الثقافية

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، أكد الرواشدة خلال لقاء اليوم الخميس في المركز الثقافي الملكي بعمان، الدور الأردني على المستوى الدولي، وتحديدًا في الجانب الثقافي من خلال مهرجان جرش للثقافة والفنون المتواصل منذ أربعة عقود في مدينة جرش الأثرية، والذي يمثل منصة وفرصة للحوار الثقافي بين الشعوب، فضلاً على مشاركة الأردن في غالبية الفضاءات التي تدعم التنوع الثقافي والفني.
من جهته أعرب هولتسنايدر عن اعجابه بالثقافة الأردنية وما يزخر به الأردن من مواقع تاريخية وأثرية وما يتمتع به الشعب الأردني من كرم الضيافة وانفتاح على مختلف الثقافات .
وتناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، وحماية التراث الثقافي، والتدريب وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج ومبادرات ثقافية مشتركة، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية تسهم بتعزيز التواصل الثقافي.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون الثقافي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
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