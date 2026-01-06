الثلاثاء 2026-01-06 09:11 م

وزير الثقافة والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون وتنظيم أسابيع ثقافية مشتركة

وزير الثقافة والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون وتنظيم أسابيع ثقافية مشتركة
وزير الثقافة والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون وتنظيم أسابيع ثقافية مشتركة
الثلاثاء، 06-01-2026 07:46 م
الوكيل الإخباري- بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، قوه وي، سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، بما يشمل تنظيم أسابيع ثقافية مشتركة.اضافة اعلان


كما بحثا، خلال لقاء جرى في المركز الثقافي الملكي بعمان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد ومدير عام المكتبة الوطنية فراس الضرابعة والمستشار الثقافي الصيني مدير المركز الثقافي الصيني في عمان جاوشياو تشيانغ، عقد فعاليات فنية لمشاركة الفرق الفنية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الثقافية.

وأكد وزير الثقافة والسفير الصيني خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.
كما أكدا أهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية المشتركة، وتشجيع المبادرات الشبابية والفنية التي تعزز التفاهم الثقافي وترسخ العلاقات الثنائية بين الشعبين الأردني والصيني.

ولفت الرواشدة إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، منوّهًا بالدور المحوري الذي يضطلع به جلالته في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من خلال الوصاية الهاشمية، التي تمثل مسؤولية تاريخية وسياسية تهدف إلى حماية هوية المدينة المقدسة ومنع أي محاولات للمساس بمكانتها الدينية والتاريخية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي، لما تعكسه من التزام أردني راسخ بالسلام العادل والشامل.

من جهته، تطرّق السفير الصيني إلى القمة الثانية التي ستُعقد على هامش منتدى التعاون العربي – الصيني منتصف شهر حزيران المقبل، والتي تنظّمها الحكومة الصينية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واقترح تنظيم فعاليات ثقافية أردنية على هامش القمة، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتقارب بين الشعوب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

عربي ودولي فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال اعتقال مادورو

كبير مساعدي ترامب: غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ولن يقاتلنا أحد

عربي ودولي كبير مساعدي ترامب: غرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ولن يقاتلنا أحد

"اختراق علمي".. اختبار دم في منزلك قد يكشف ألزهايمر

طب وصحة "اختراق علمي".. اختبار دم في منزلك قد يكشف ألزهايمر

ل

فن ومشاهير شطب أسماء جديدة من قائمة نقابة الفنانين السوريين

ن

عربي ودولي قادة أوروبيون يردون على ترامب: غرينلاند ملك لشعبها ولا نقاش حول سيادتها

فتح باب الترشح لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

عربي ودولي فتح باب الترشح لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي المحتلة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي المحتلة



 






الأكثر مشاهدة