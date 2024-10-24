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وزير الثقافة يؤكد دور جمعية أيلة في تعزيز الثقافة والفنون

مدينة العقبة
العقبة
الخميس، 24-10-2024 05:50 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة دور جمعية أيلة للثقافة والفنون في تعزيز الحركة الثقافية في الأردن، من خلال أنشطتها وبرامجها المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، واحتضانها للمواهب الشبابية ودعم المثقفين والفنانين.

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، مقر الجمعية في مدينة العقبة، للاطلاع على أقسامها ومرافقها، ونشاطاتها وبرامجها المنفذة على مدار العام.


بدوره، استعرض رئيس الجمعية علي كريشان أهداف الجمعية المتمثلة في رعاية ودعم الإبداع والمبدعين في جميع المجالات الثقافية والفنية، وتسليط الضوء على المواهب الشبابية، وتنوع الفعاليات التي تقدمها، سيما في مجال الفن التشكيلي.

 
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