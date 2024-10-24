وزير الثقافة يؤكد دور جمعية أيلة في تعزيز الثقافة والفنون

الوكيل الإخباري- أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة دور جمعية أيلة للثقافة والفنون في تعزيز الحركة الثقافية في الأردن، من خلال أنشطتها وبرامجها المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، واحتضانها للمواهب الشبابية ودعم المثقفين والفنانين.

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، مقر الجمعية في مدينة العقبة، للاطلاع على أقسامها ومرافقها، ونشاطاتها وبرامجها المنفذة على مدار العام.