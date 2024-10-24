وزير الثقافة يؤكد دور جمعية أيلة في تعزيز الثقافة والفنون

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، مقر الجمعية في مدينة العقبة، للاطلاع على أقسامها ومرافقها، ونشاطاتها وبرامجها المنفذة على مدار العام.
بدوره، استعرض رئيس الجمعية علي كريشان أهداف الجمعية المتمثلة في رعاية ودعم الإبداع والمبدعين في جميع المجالات الثقافية والفنية، وتسليط الضوء على المواهب الشبابية، وتنوع الفعاليات التي تقدمها، سيما في مجال الفن التشكيلي.
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