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وزير الثقافة يتفقد جناح السفارات في مهرجان جرش

جانب من الفعاليات خلال مهرجان جرش
جانب من الفعاليات خلال مهرجان جرش
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:58 م
الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون مصطفى الرواشدة، جناح السفارات ضمن فعاليات الدورة الأربعين من المهرجان، بحضور الرئيس التنفيذي للمهرجان يزن الخضير.اضافة اعلان


واستمع الرواشدة إلى شرح قدمه ممثلو السفارات المشاركة حول المعروضات التي تعكس الموروث الثقافي لبلدانهم، وتشمل الأزياء التقليدية، والمنتجات التراثية، والحرف اليدوية، والمأكولات الشعبية، التي تعرض ضمن الجناح طوال أيام المهرجان.

وقال، إن جناح السفارات يأتي ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للدورة الأربعين من مهرجان جرش، في إطار حرص المهرجان على توسيع مساحة التبادل الثقافي، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للاطلاع على ثقافات وتجارب متنوعة، إلى جانب البرنامج الفني والثقافي الذي تحتضنه مدينة جرش الأثرية.

ويشارك في جناح السفارات عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، مقدمةً نماذج من ثقافات بلدانها، بما يتيح لزوار المهرجان التعرف على تنوع الموروثات الإنسانية في مكان واحد، ويعزز الحضور الدولي ضمن فعاليات مهرجان جرش.

ويشكل جناح السفارات مساحة للتواصل الثقافي بين الأردن ودول العالم، من خلال تقديم نماذج من التراث والفنون والعادات الشعبية لمختلف الشعوب، ضمن رؤية مهرجان جرش في تعزيز الحضور الثقافي الدولي والانفتاح على التجارب الإنسانية المتنوعة.
 
 


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