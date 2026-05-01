وزير الثقافة يتفقد سير العمل في نصب الشهيد معاذ الكساسبة بلواء عي

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة
الجمعة، 01-05-2026 06:41 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مساء اليوم الجمعة، سير العمل في مشروع نصب الشهيد الطيار معاذ الكساسبة، الواقع على مدخل لواء عي بمحافظة الكرك.

وقال الرواشدة خلال جولته التفقدية، إن هذا النصب يمثل تجسيداً حياً لقيم الوفاء والفداء والانتماء، ويعد توثيقاً لذاكرة الوطن وتكريماً لتضحية الشهيد الكساسبة البطولية تجاه الوطن، مؤكداً أن مكانة الشهداء تبقى خالدة في وجدان الأردنيين.


وأضاف، أن النصب يحمل رسالة فنية وبصرية وجمالية، تهدف إلى غرس القيم التربوية والوطنية لدى الأجيال الناشئة، وتربطهم بتاريخهم المشرف، بما يسهم في ترسيخ مشاعر الاعتزاز بالهوية الوطنية والالتفاف حول مقدرات الوطن.

 
 


