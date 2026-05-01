وزير الثقافة يتفقد سير العمل في نصب الشهيد معاذ الكساسبة بلواء عي

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مساء اليوم الجمعة، سير العمل في مشروع نصب الشهيد الطيار معاذ الكساسبة، الواقع على مدخل لواء عي بمحافظة الكرك.

اضافة اعلان



وقال الرواشدة خلال جولته التفقدية، إن هذا النصب يمثل تجسيداً حياً لقيم الوفاء والفداء والانتماء، ويعد توثيقاً لذاكرة الوطن وتكريماً لتضحية الشهيد الكساسبة البطولية تجاه الوطن، مؤكداً أن مكانة الشهداء تبقى خالدة في وجدان الأردنيين.