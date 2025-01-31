وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

الوكيل الإخباري- ألقى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مساء أمس الخميس، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "السياسة الدفاعية والتخطيط الاستراتيجي العسكري" للدارسين في دورة الدفاع 22 وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 8 بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

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وقال الوزير الرواشدة، إن "ثمة علاقة وثيقة بين الاستراتيجية الثقافية والأمن الوطني، مشيرا إلى أن الهوية الأردنية ناجزة ومكتملة ونامية تقوم على ثوابت وطنية راسخة عززها الهاشميون، وقادرة على استيعاب التحديث.