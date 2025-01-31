وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

وقال الوزير الرواشدة، إن "ثمة علاقة وثيقة بين الاستراتيجية الثقافية والأمن الوطني، مشيرا إلى أن الهوية الأردنية ناجزة ومكتملة ونامية تقوم على ثوابت وطنية راسخة عززها الهاشميون، وقادرة على استيعاب التحديث.
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