وزير الثقافة يزور البريد الأردني

الوكيل الإخباري- أشاد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، بالتطور الكبير الذي شهدته شركة البريد الأردني خلال الفترة الأخيرة.

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جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد مقر الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، والمدير العام للشركة هنادي الطيب.



واطلع الرواشدة خلال جولة في متحف البريد الأردني على الوثائق والمقتنيات التاريخية التي توثق أهم المحطات والمناسبات الوطنية والرموز الثقافية.