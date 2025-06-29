وزير الثقافة يزور البريد الأردني

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد مقر الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، والمدير العام للشركة هنادي الطيب.
واطلع الرواشدة خلال جولة في متحف البريد الأردني على الوثائق والمقتنيات التاريخية التي توثق أهم المحطات والمناسبات الوطنية والرموز الثقافية.
وثمن دور البريد في توثيق أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الأردنية من خلال الطوابع والمقتنيات البريدية التي يضمها المتحف.
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