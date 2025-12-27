وزير الثقافة يطلق المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود

ويأتي إطلاق هذا المشروع تقديراً للمكانة التاريخية الرفيعة لمدرسة حمود التي تُعد من أوائل المؤسسات التعليمية التي أُنشئت في المحافظة بعد مدرسة الكرك الثانوية، حيث تأسست عام 1922 لتشكل منذ ذلك الحين منارة للعلم ورافداً أساسياً في بناء الأجيال الأردنية وصناعة الوعي الثقافي والاجتماعي، ما جعلها شاهداً على تطور الدولة ونهضتها العلمية.
وأكد الرواشدة أن مشروع المتحف يمثل التزاماً بصون السردية الوطنية وتقدير الإرث المعرفي الذي قدمته المدرسة بوصفها مركزاً تنويرياً أسهم في تخريج كفاءات وطنية أثرت في مختلف مجالات الحياة، مشدداً على أهمية توثيق هذه الذاكرة لتظل مرجعاً ملهماً للأجيال القادمة يعكس عمق الجذور الثقافية والتعليمية في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
بلاغ حول إطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع.. والأمن يحقق
-
تنظيم ماراثون الابتكار بجامعة آل البيت
-
مبادرة بعنوان "الاستخدام الآمن للمدافئ" بكلية عجلون
-
بيان صادر عن الأردن و20 دولة حول اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"
-
بلدية شيحان ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض
-
الشواربة يؤكد متابعة الحالة العامة للعبارات ومواقع تصريف مياه
-
إنفاق 500 مليون دولار على مشاريع مياه وصرف الصحي في 2025
-
يوم تراثي لإحياء الأكلات الشعبية في عجلون