وزير الثقافة يطلق المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود

الوكيل الإخباري- أطلق وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود بقرية حمود بالكرك، في خطوة ثقافية وتوثيقية رائدة تهدف إلى حفظ الذاكرة التعليمية والوطنية لمحافظة الكرك وتخليد مسيرتها التربوية عبر العقود.

اضافة اعلان



ويأتي إطلاق هذا المشروع تقديراً للمكانة التاريخية الرفيعة لمدرسة حمود التي تُعد من أوائل المؤسسات التعليمية التي أُنشئت في المحافظة بعد مدرسة الكرك الثانوية، حيث تأسست عام 1922 لتشكل منذ ذلك الحين منارة للعلم ورافداً أساسياً في بناء الأجيال الأردنية وصناعة الوعي الثقافي والاجتماعي، ما جعلها شاهداً على تطور الدولة ونهضتها العلمية.