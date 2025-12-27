السبت 2025-12-27 10:28 م

وزير الثقافة يطلق المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود

ل
جانب من الاطلاق
السبت، 27-12-2025 08:12 م

الوكيل الإخباري- أطلق وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود بقرية حمود بالكرك، في خطوة ثقافية وتوثيقية رائدة تهدف إلى حفظ الذاكرة التعليمية والوطنية لمحافظة الكرك وتخليد مسيرتها التربوية عبر العقود.

اضافة اعلان


ويأتي إطلاق هذا المشروع تقديراً للمكانة التاريخية الرفيعة لمدرسة حمود التي تُعد من أوائل المؤسسات التعليمية التي أُنشئت في المحافظة بعد مدرسة الكرك الثانوية، حيث تأسست عام 1922 لتشكل منذ ذلك الحين منارة للعلم ورافداً أساسياً في بناء الأجيال الأردنية وصناعة الوعي الثقافي والاجتماعي، ما جعلها شاهداً على تطور الدولة ونهضتها العلمية.


وأكد الرواشدة أن مشروع المتحف يمثل التزاماً بصون السردية الوطنية وتقدير الإرث المعرفي الذي قدمته المدرسة بوصفها مركزاً تنويرياً أسهم في تخريج كفاءات وطنية أثرت في مختلف مجالات الحياة، مشدداً على أهمية توثيق هذه الذاكرة لتظل مرجعاً ملهماً للأجيال القادمة يعكس عمق الجذور الثقافية والتعليمية في الأردن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بلاغ حول إطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع.. والأمن يحقق

ل

أخبار محلية تنظيم ماراثون الابتكار بجامعة آل البيت

ت

أخبار محلية مبادرة بعنوان "الاستخدام الآمن للمدافئ" بكلية عجلون

ل

شؤون برلمانية نواب إربد يطالبون بحلول سريعة لإنجاز مشروع "حسبة الجورة" المتعطل

ا

أخبار محلية بيان صادر عن الأردن و20 دولة حول اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

ب

أخبار محلية بلدية شيحان ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض

ب

أخبار محلية الشواربة يؤكد متابعة الحالة العامة للعبارات ومواقع تصريف مياه

ر

أخبار محلية إنفاق 500 مليون دولار على مشاريع مياه وصرف الصحي في 2025



 






الأكثر مشاهدة