وزير الثقافة يطمئن على صحة المخرج طعمة

الوكيل الإخباري- زار وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم السبت، المخرج السينمائي الأردني جلال طعمة للاطمئنان على صحته.

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وأثنى الرواشدة، خلال الزيارة على إسهامات طعمة في تطوير السينما الأردنية، مؤكدا أن أعماله تعد بنية أساسية في الذاكرة الفنية والوطنية، وأسهمت في إيصال الصورة الأردنية لجمهور واسع داخل المملكة وخارجها.



وجرى خلال الزيارة الحديث حول واقع المشهد الثقافي والدرامي في الأردن وسبل تطويره في ضوء التحديات الراهنة، حيث شدد الرواشدة على أهمية دعم المبدعين وتوثيق منجزاتهم، لما لهم من أثر في تشكيل الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني.



من جهته، عبر المخرج طعمة عن شكره وامتنانه لوزير الثقافة على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أن الدعم المعنوي للفنانين يحمل قيمة كبيرة بالنسبة له.



يشار إلى أن المخرج طعمة، من رواد الإخراج السينمائي والتلفزيوني، وكان من أوائل المخرجين الذين وضعوا بصمتهم في صناعة السينما الأردنية والدراما التلفزيونية.



وقدم طعمة، العديد من الأعمال التي لاقت صدى محليا وعربيا، ومن أبرز أعماله: فيلم "الأفعى"، و"الغصن الأخضر" الحائز على جائزة تقديرية من مهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا عام 1971، وفيلم "الابن الثاني عشر"، و"صراع من أجل حياة أفضل"، ومسلسل "رأس العين"، ومسلسل "بداية أم نهاية".

كما شارك بمهرجانات دولية، منها مهرجان دمشق السينمائي ومهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا، ونال عدة تكريمات من جهات رسمية، أبرزها درع من الأميرة ريم عام 2008، إلى جانب درع نقابة الفنانين الأردنيين.