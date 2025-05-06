الثلاثاء 2025-05-06 02:45 م
 

وزير الثقافة يفتتح بازار الخضر السنوي في ماحص والفحيص

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جانب من البازار
 
الثلاثاء، 06-05-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، اليوم الثلاثاء، بازار الخضر السنوي في مقام الخضر بلواء ماحص والفحيص، والذي أقامته بلدية ماحص بالتعاون مع منتدى ماحص الثقافي.

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وقال الرواشدة، بحضور محافظ البلقاء سلمان النجادا، ورئيس بلدية ماحص فيصل المفلح، ومدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل، إن البازار الذي يقام بجهود المجتمع المحلي في منطقة تاريخية ذات تراث عريق، يبعث برسالة اعتزاز بالهوية الأردنية وبالأمة العربية الإسلامية.


وجال وزير الثقافة في البازار، مطلعا على المطرزات والحرف اليدوية، إضافة إلى الأكلات الشعبية، مؤكدا أن الوزارة تعد داعما أساسيا للنهوض بسيدات المجتمع المحلي وتمكينهن من إقامة بازارات لتسويق منتجاتهن.


إلى ذلك، زار الرواشدة المتجر التراثي "مداريس"، الذي يعنى بتسويق المنتجات الشعبية والتراثية، كما زار جمعية الأصايل التي تعنى بالتطريز وتهديب الشماغ، معبرا عن تقديره لجهود النساء في تطوير الصناعات الشعبية والتقليدية.

 
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