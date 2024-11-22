وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت

الوكيل الإخباري- كرم وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مساء اليوم الجمعة، كلاً من مدير معرض الكتاب الدولي للكويت خليفة الرباح، والأمين العام المساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون سعد العنزي، بدرع وزارة الثقافة تقديراً لجهودهما البارزة في تنظيم معرض الكتاب السنوي، الذي يُعدّ من أبرز الفعاليات الثقافية. اضافة اعلان



وأشاد الرواشدة بالدور المحوري الذي لعبه التنظيم في إنجاح المعرض، مشيراً إلى أن التنظيم المتميز ساهم في استقطاب شرائح واسعة من الجمهور، وعزّز الحراك الثقافي عبر تقديم برامج نوعية، وفعاليات أدبية وفكرية مميزة.