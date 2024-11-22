وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت

وأشاد الرواشدة بالدور المحوري الذي لعبه التنظيم في إنجاح المعرض، مشيراً إلى أن التنظيم المتميز ساهم في استقطاب شرائح واسعة من الجمهور، وعزّز الحراك الثقافي عبر تقديم برامج نوعية، وفعاليات أدبية وفكرية مميزة.
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