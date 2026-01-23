وزير الثقافة ينعى الاديب محمد سلام جميعان

10:07 م

الوكيل الإخباري- نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الأديب والشاعر محمد سلام جميعان الذي توفي فجر اليوم الجمعة، معبرًا عن خسارة الوسط الثقافي الأردني برحيل قامة أدبية ونقديّة تركت العديد من الأعمال الإبداعيّة والمؤلفات المهمّة في الشأن الثقافي.





ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أعرب الرواشدة عن تعازيه الحارة إلى آل الفقيد وذويه، وإلى رابطة الكتاب الأردنيين، وعموم أصدقائه من الكتاب والمثقفين.



وقال الرواشدة، إن جميعان ظلّ حاضرًا في كلّ أعمال وزارة الثقافة وبرامجها ومجلاتها الثقافية، علاوةً على ما تميّز به من حس إنساني وإبداعي لافت.



يذكر، أنّ محمد سلام جميعان من مواليد (1954) ، وهو شاعر وروائي، عمل مدرّسًا للغة العربية، ومحرّرًا أدبيًا في عدد من الصحف الأردنية والعربية، كما شغل قبل وفاته عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين في موقع أمين السر لها، وله العديد من الإصدارات الشعرية والروائية والأعمال المسرحية إضافة لأدب الأطفال والنقد الأدبي.



وحصل الراحل جميعان على جائزة عمان عاصمة للثقافة العربية 2000 في حقل المسرح.



من مجموعاته الشعرية: فواصل العطش والمسافات، 1985، رحيق النار، 1992، عصافير الرماد، 1993، جمر الورد.



ومن أعماله الروائية: أقواس الوحشة، 1996، جرس العدالة، 1997، بياع السوس، 1998، كما كتب عددًا من المؤلفات في الشعر العربي.





