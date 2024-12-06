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وزير الثقافة ينعى الفنان فيصل حلمي

ارشيفية
الفنان فيصل حلمي
الجمعة، 06-12-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري-   نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الفنان والمخرج الأردني فيصل حلمي الذي وافاه الأجل، مساء أمس الخميس، بعد حياة حافلة بالإبداع في مجال الأغنية العربية والوطنية.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، قدّم الرواشدة أحرّ التعازي لأسرة الفنان وذويه، ولأسرته الفنية ونقابة الفنانين الأردنيين، معتبرًا الراحل من جيل آمنوا مبكرًا بموهبتهم، وأخلصوا لمجالهم الفني ولأغانيهم العذبة والأصيلة، وكان له حضوره كفنان أردني عربيًّا، خاصةً في مصر في مراحل مبكرة من حياته.


يشار إلى أنّ الفنان الراحل من مواليد عام 1938 في عمّان. وأصبح فناناً معتمداً في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عام 1976، ومن أشهر أغانيه "روحوا قولولو الأسمراني"، إضافة إلى إخراجه مسرحية "شاميل وحبكي"، وتعاونه مع العديد من الملحنين، ومنهم: محمد الموجي، وحلمي أمين، وإبراهيم رأفت، وسعيد قطب، وراشد الشيخ، ومحمد وهيب، وجميل العاص.

 
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