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وزير الثقافة يوجّه بإعداد رسائل إعلامية خاصة بندوة عجلون ضمن برنامج "حوارات"

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أرشيفية
 
السبت، 06-06-2026 09:32 م

الوكيل الإخباري- وجّه وزير الثقافة مصطفى الرواشدة بإعداد مجموعة من الرسائل الإعلامية الخاصة بندوة عجلون، المزمع عقدها ضمن برنامج «حوارات»، تمهيدا لعرضها واختيار الأنسب منها لاعتمادها في الترويج للفعالية.

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وتضمنت الرسائل المقترحة 4 صيغ مختلفة للدعوة إلى حضور الندوة التي تستضيفها كلية عجلون الجامعية الأحد 21 حزيران 2026، عند الساعة 11 صباحا، حيث ركزت على أهمية السردية الأردنية بوصفها جزءا من الهوية الوطنية، وأكدت ضرورة المشاركة في توثيقها وتعزيز حضورها في الوعي الجمعي.


كما أبرزت الرسائل مكانة محافظة عجلون بوصفها إحدى المحطات الرئيسة لبرنامج "حوارات"، مستحضرةً البعد الوطني والثقافي للفعالية، ومؤكدة أن توثيق السردية الأردنية يمثل مسؤولية مشتركة تسهم في حفظ تاريخ الوطن وإنسانه للأجيال المقبلة.


وتأتي الندوة ضمن برنامج "حوارات" الذي يعنى بالسردية الأردنية، ويهدف إلى تعزيز الحوار الوطني حول تاريخ الأردن وهويته ومسيرته الحضارية، بمشاركة المهتمين بالشأن الثقافي والفكري.

 
 


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