وزير الخارجية: استئناف العدوان على غزة لن يؤدي إلّا إلى المزيد من الصراع

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، لجنة الشؤون الخارجية ولجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي، وعددًا من أعضاء لجنة التجارة الدولية، ومقرّري حزمة المساعدة المالية الكلية للأردن في البرلمان الأوروبي.

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وبحث الصفدي في حوار مع اللجان، شاركت فيه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، تعزيزَ علاقات الشراكة الأردنية - الأوروبية، والأوضاع في المنطقة.



وشكر الصفدي رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ديفيد ماكاليستر والنواب المشاركين في اللقاء على دعم البرلمان الأوروبي المستمر للمملكة، وأكّد أهمية توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 كانون الثاني 2025.



وأشار الصفدي إلى أهمية محاور الاتفاقية، وحزم المساعدات المرتبطة بها، وضرورة بدء تنفيذ خارطة الطريق؛ لتفعيل الاتفاقية الجديدة، والتي تتضمن فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات عديدة بما فيها التعاون السياسي، والاقتصادي، والاستثماري، والأمني، والدفاعي، والهجرة واللاجئين.



وشكر اللجان المختصّة في البرلمان الأوروبي على دعمها للحزمة الأولى من المساعدات الكلية للأردن البالغة 50 مليون يورو، والتي سيصوّت عليها البرلمان الأوروبي خلال الشهرين المقبلين.



وشدّد على ضرورة تسريع إجراءات الحزمة الثانية من المساعدة المالية الكلية للأردن والبالغة 500 مليون يورو، التي أقرتها المفوضية الأوروبية، بالإضافة للحزمة الأولى، التي من المتوقع أن تُعرَض على اللجان المختصّة في البرلمان الأوروبي قبل نهاية هذا العام.



وأكّد الصفدي حرص الأردن على تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.



وقدّمت طوقان عرضًا لبرامج التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وبرامج الإصلاح التي تنفّذها المملكة.

وأكّدت استمرار التعاون مع الاتحاد، والعمل على إطلاق خريطة طريق للتعاون للمرحلة القادمة بما يحقّق الفائدة القصوى من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وعرضت طوقان الفرص الاقتصادية في الأردن، والمشاريع التنموية التي تنفّذها المملكة.



ووضع الصفدي اللجان البرلمانية الأوروبية في صورة انعكاسات الأزمات الإقليمية على المملكة، وشدّد في هذا السياق على ضرورة استمرار الدعم الدولي للأردن؛ لمساعدته في تلبية احتياجات اللاجئين.

وأدان الصفدي خلال اللقاء استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وحذّر من التّبِعات الكارثية لاستمرار الحرب، ولاستمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وأكّد الصفدي ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجِز بجهود مصرية وقطرية وأميركية، وتطبيق مراحله كافة.