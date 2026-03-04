وزير الخارجية: استدعاء طاقم السفارة الأردنية في طهران وأبلغنا السفير الإيراني بضرورة وقف الاعتداء على المملكة

12:30 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن طاقم السفارة الأردنية في طهران وصل إلى عمّان أمس الثلاثاء بعد مغادرته عبر أذريبجان. اضافة اعلان





وقال الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه جرى أيضا استدعاء السفير الإيراني وأبلغناه رسالة صارمة بأن أمن الأردن وسلامة شعبه خط أحمر.



وأضاف أن الحكومة طلبت من السفير الإيراني أن تتوقف بلاده عن استهداف المملكة بالصواريخ والهجمات السيبرانية.



وشدد الصفدي على أن المملكة أبلغت السفير الإيراني هذه الرسالة بكل حزم.





