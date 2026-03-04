وزير الخارجية: استدعاء طاقم السفارة الأردنية في طهران وأبلغنا السفير الإيراني بضرورة وقف الاعتداء على المملكة

وقال الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه جرى أيضا استدعاء السفير الإيراني وأبلغناه رسالة صارمة بأن أمن الأردن وسلامة شعبه خط أحمر.
وأضاف أن الحكومة طلبت من السفير الإيراني أن تتوقف بلاده عن استهداف المملكة بالصواريخ والهجمات السيبرانية.
وشدد الصفدي على أن المملكة أبلغت السفير الإيراني هذه الرسالة بكل حزم.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تطلق المرحلة التجريبية لمشروع فرز النفايات العضوية في سوق الخضار
-
وزير الخارجية: لا توجد سفارة إسرائيلية عاملة في الأردن منذ الحرب على غزة
-
رئيس الوزراء يوجه رسالة للأردنيين
-
رئيس الوزراء: أمن وأمان الأردن وشعبه فوق كل اعتبار
-
إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن واستعدادها لحرب طويلة
-
الأمانة تُخرج المشاركين في برامج التدريب المهني
-
الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية
-
أمانة عمّان تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام لعام 2026