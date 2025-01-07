وزير الخارجية: استقرار سوريا هو عامل لاستقرار الأردن

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن.

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وقال الصفدي في مؤتمر صحفي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، عقد على هامش محادثات مشتركة في العاصمة عمّان اليوم الثلاثاء، إن الشعب السوري يستحق وطنا حرا بعد سنوات من المعاناة.

وأضاف أن الأردن يقف إلى جانب السوريين، مؤكدا على وحدة وسيادة سوريا على كامل أراضيها.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن بذل كل الجهود لتوفير الحياة الكريمة للنازحين السوريين الموجودين على أراضي المملكة.