وزير الخارجية: الأردن مستعد لتوفير الكهرباء لسوريا بشكل فوري

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، عقد على هامش محادثات مشتركة في العاصمة عمّان، أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات.
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