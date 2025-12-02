وزير الخارجية: الأردن يعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقال الصفدي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الأردن وقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وعمل على إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتسهيل مرورها إلى داخل قطاع غزة.
وأضاف أن الأولوية اليوم هي ضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده وعدم خرقها، لافتا إلى وجود خرق للاتفاق منذ بدء تطبيقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الصفدي إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام العادل والاستقرار في المنطقة.
وبيّن أن جهود وزارة الخارجية بالشراكة مع الدول العربية من أجل العمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يكشف مبررات الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد
-
بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك
-
بلدية إربد: إنجاز شبكة طرق لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الفايز والزبن
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
"الزراعة النيابية" تبحث تحديات قطاع الدواجن والمواشي
-
مستشفى الجامعة يستقبل 5 أطفال من غزة ضمن المبادرة الملكية
-
وزارة الزراعة توقف استيراد الدواجن المجمدة