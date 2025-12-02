الثلاثاء 2025-12-02 07:56 م

وزير الخارجية: الأردن يعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري-   أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بدء الحرب على قطاع غزة أسهمت في التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار ومنع التهجير للفلسطينيين.

وقال الصفدي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الأردن وقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وعمل على إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتسهيل مرورها إلى داخل قطاع غزة.

وأضاف أن الأولوية اليوم هي ضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده وعدم خرقها، لافتا إلى وجود خرق للاتفاق منذ بدء تطبيقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الصفدي إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام العادل والاستقرار في المنطقة.

وبيّن أن جهود وزارة الخارجية بالشراكة مع الدول العربية من أجل العمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

وشدد على أن الأردن يقف إلى جانب سوريا ودعم مواقفها واستقرارها بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك.

 
 






