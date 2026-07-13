الإثنين 2026-07-13 01:06 م

وزير الخارجية الألماني يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الإثنين، 13-07-2026 01:00 م

الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاثنين اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية ألمانيا يوهان دافيد فاديفول.

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وبحث الوزيران خلال الاتصال التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة.

 

وشدّد الوزيران على ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتماد الحوار سبيلًا للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين. وشدّدا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.


وأكّد فاديفول إدانة ألمانيا الاعتداءات الإيرانية على الأردن، وتضامنها المطلق مع المملكة.

 
 


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