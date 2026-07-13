وزير الخارجية الألماني يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن

وبحث الوزيران خلال الاتصال التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة.
وأكّد فاديفول إدانة ألمانيا الاعتداءات الإيرانية على الأردن، وتضامنها المطلق مع المملكة.
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