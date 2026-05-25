الإثنين 2026-05-25 09:17 ص

وزير الخارجية الأميركي: العلاقات بين واشنطن والأردن تستند إلى تحقيق شرق أوسط آمن

علما الأردن والولايات المتحدة الأميركية
علما الأردن والولايات المتحدة الأميركية
 
الإثنين، 25-05-2026 08:07 ص
الوكيل الإخباري-   هنأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال الأردن.اضافة اعلان


وأكد روبيو أن العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن تستند إلى الالتزام المشترك بتحقيق شرق أوسط يسوده الأمن والسلام والازدهار. مثمنا الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في تعزيز أولويات البلدين المشتركة في المنطقة.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تتمنى للشعب الأردني دوام الازدهار في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، متطلعا إلى مواصلة الشراكة الراسخة الممتدة على مدى عقود.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

عربي ودولي عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من

أسواق ومال الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع

وفيات الاثنين 25-5-2026

الوفيات وفيات الاثنين 25-5-2026

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من المعاناة الصحية مع مرض الكلى، تُوفِيَ الممثل الأميركي غريز تشابمان، المعروف بدور الحارس الشخصي غريز في مسلسل "30 Rock"، عن عمر ناهز 52 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

أخبار محلية المومني: 80 عاماً من البناء والاستقرار بقيادة هاشمية حكيمة

حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

عربي ودولي حتى اللحظات الأخيرة .. غموض يلفّ تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران

تعبيرية

أخبار محلية ظاهرة فلكية تزين سماء الأردن الأحد القادم ولن تتكرر قبل 2080

هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً

ترند هل يغيب عن لقاء النشامى؟ ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي مصاباً



 
 






الأكثر مشاهدة

 