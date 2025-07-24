وزير الخارجية الأميركي يشكر الأردن

وفي منشور له على حسابه الرسمي على X، قال روبيو إنه ناقش وقف إطلاق النار في سوريا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
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