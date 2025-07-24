الخميس 2025-07-24 10:33 ص
 

وزير الخارجية الأميركي يشكر الأردن

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الخميس، 24-07-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-    شكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأردن على قيادته في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك في الضفة الغربية وغزة.اضافة اعلان


وفي منشور له على حسابه الرسمي على X، قال روبيو إنه ناقش وقف إطلاق النار في سوريا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
 
 
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