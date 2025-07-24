وزير الخارجية الأميركي يشكر الأردن

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الوكيل الإخباري- شكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأردن على قيادته في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك في الضفة الغربية وغزة. اضافة اعلان





وفي منشور له على حسابه الرسمي على X، قال روبيو إنه ناقش وقف إطلاق النار في سوريا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.