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وزير الخارجية الإيراني بالأردن الأربعاء

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأربعاء، 16-10-2024 12:18 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي سيلتقي نظيره الإيراني عباس عراقجي في العاصمة عمّان غدًا الأربعاء. اضافة اعلان
 
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