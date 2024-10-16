وزير الخارجية الإيراني بالأردن الأربعاء

12:18 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي سيلتقي نظيره الإيراني عباس عراقجي في العاصمة عمّان غدًا الأربعاء. اضافة اعلان

