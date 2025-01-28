وزير الخارجية الامريكي يتصل هاتفياً بجلالة الملك ويؤكد التزام الولايات المتحدة

07:29 ص

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الوكيل الإخباري- تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هاتفيا، الإثنين، مع جلالة الملك عبد الله الثاني وفق بيان لوزارة الخارجية الامريكية. اضافة اعلان





وقال البيان ان وزير الخارجية الأميركي ناقش مع جلالة الملك عبدالله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وخلق مسار للأمن والاستقرار في المنطقة.



وتابع البيان: "شكر روبيو الأردن على دعم وقف إطلاق النار، من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدة الإنسانية عبر الممر الأردني".



وأعرب الوزير الأميركي لجلالة الملك عن التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة الثنائية القوية بين البلدين، التي تعود إلى 75 عاما، القائمة على أهداف مشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.



كما ناقشا التطورات في سوريا، وأكدا مجددا على أهمية "عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها".



وتأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

لكن البيان الأميركي لم يذكر التصريحات التي أدلى بها ترامب مؤخرا.